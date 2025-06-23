Может привести к уголовному наказанию: поможет ли инвалидность сыну Зверева получить долю в квартире стилиста

Приемный сын Сергея Зверева не сможет восстановить регистрацию в квартире звездного стилиста на Тверской улице в Москве и получить часть недвижимости в собственность, даже если оформит инвалидность. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Сергей Жорин.

Ранее Сергей Зверев-младший пожаловался, что стилист выписал его из квартиры, так как после 18-летия он не платил за коммунальные услуги. Некий юрист посоветовал ему оформить инвалидность из-за астмы, через суд вновь зарегистрироваться на жилплощади приемного отца и получить одну треть от квартиры.

«Даже если он оформит инвалидность, это не помешает собственнику (Звереву) выписать его. Кроме того, прописка — это административный факт, она не создает права собственности», - сказал Сергей Жорин.

Адвокат подчеркнул, что усложнить процесс снятия с регистрации в квартире может только инвалидность первой группы, однако Сергей Зверев-младший вряд ли получит такой статус.

«Инвалид первой группы — это человек с тяжелыми, стойкими нарушениями здоровья, при которых он полностью утратил способность к труду, самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению или контролю над собой, и нуждается в постоянной посторонней помощи. Вряд ли это про него», - сказал Жорин.

Адвокат также заверил, что Зверев-младший, получив инвалидность, все равно не сможет завладеть частью квартиры при жизни Зверева-старшего, так как у него нет ни доли в праве собственности, ни договора. При этом статус инвалида даст приемному сыну стилиста право на льготы: социальный найм, возможность зарегистрироваться в очередь на соцжилье. Но это в любом случае никак не связано с получением права на недвижимость, принадлежащую Сергею Звереву.

«Если выяснится, что инвалидность оформлена фиктивно, а такое часто бывает, то это уголовно наказуемо», - предупредил адвокат Жорин.