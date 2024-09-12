Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал проверить группу RASA на спонсирование ВСУ после их выступления на фестивале в Германии. Концертный директор коллектива Милена Дорохина рассказала, что, на самом деле, музыканты помогают российским бойцам.

Она пояснила, что группа всегда поддерживала Россию. Более того, солистка коллектива Дарья Шейко — родом из Донбасса. Ребята регулярно помогают финансово солдатам, участвующим в СВО, и привозят гуманитарную помощь. На всех концертах они вывешивают российские флаги, говорит Милена Дорохина.

«Ребята только недавно вернулись из Мариуполя и Курска. Все обвинения в поддержке Украины — это вранье. В Германию ребята ездят часто», — рассказала концертный директор ИА Регнум.

По ее словам, у фестиваля в Германии были русские организаторы, которые поддерживают Россию. Музыканты часто дают концерты в этой стране.

Напомним, несколько артистов, среди которых были Клава Кока, Jony, RASA и другие, выступили на немецком фестивале Glamotion. Виталий Бородин обратил внимание, что среди его организаторов могут быть люди, поддерживающие ВСУ.