Клаву Коку, Бьянку, Jony и группу RASA заподозрили в спонсировании ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать иностранными агентами Клаву Коку, Бьянку, Jony и группу RASA. Российские артисты выступили на немецком фестивале Glamotion, организаторы которого, возможно, спонсируют ВСУ.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Бородин обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить гастроли российских звезд в Германии и в случае наличия оснований поставить вопрос о внесении их в списки иноагентов.

«Все артисты за свои выступления получают гонорары, которые им выплачивают организаторы. В данном случае гонорары получены из страны, входящей в состав НАТО, которая полностью поддерживает террористический режим Киева», — говорится в обращении главы ФПБК.

По данным Shot, организаторами Glamotion с недавнего времени стали супруги Алексей и Надежда Книс. Известно, что женщина ранее жила в Киеве и публично собирала деньги на ВСУ.

Ранее в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от правозащитного центра «Сорок сороков» с просьбой проверить сына Юрия Никулина на спонсирование терроризма. Поводом послужило то, что он пригласил высказывающуюся в поддержку ВСУ Жасмин Страгу в жюри фестиваля «Артист».