«Только вчера себя починила»: Елена Преснякова заявила, что у нее много запчастей

79-летняя солистка «Самоцветов» Елена Преснякова появилась на концерте в Кремле в ярко-розовом наряде. За кулисами звезду осыпали комплиментами – в ответ исполнительница раскрыла секрет хорошей формы и заявила, что запчастей у нее много.

Подробности приводит mk.ru.

Артистка поделилась, что всегда радуется жизни и замечает только позитивные моменты. Преснякова совсем не реагирует на негатив.

На комплименты по поводу хорошей формы певица сказала: «Я не меняюсь, потому что запчастей у меня много. Я только вчера себе починила, слава богу».

Исполнительница не давала автографы, только фотографировалась с детскими коллективами. У Пресняковой плохо видит один глаз – врачи рекомендовали менять хрусталик.

Ранее певец Владимир Преснякова сообщил, что его мама много работает и иногда дает по три концерта в день.