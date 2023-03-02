«Только в гроб»: из-за плачевного состояния мужа Заворотнюк Петра Чернышева забили тревогу

Звезда «Моей прекрасной няни» с 2019 год борется с опасным онкологическим заболеванием. Ей диагностировали глиобластому. Именно от нее умерла экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске. Изначально актрисе не давали и двух лет, но она не сдавалась и делала все возможное, чтобы справиться с недугом.

В поисках действенного метода против злокачественных образований семья Заворотнюк пришла в элитную московскую клинику, лечение в которой, по слухам, стартует от 40 тысяч за сутки. Анастасия пробыла там пять месяцев, после чего ее забрали домой. По одной информации, артистке стало лучше, и она получила выписку, а по другой – у Петра Чернышева закончились деньги, и он больше не смог содержать супругу в больнице.

Не секрет, что супругу «прекрасной няни» сейчас крайне тяжело. Он перестал посещать светские мероприятия, начал работать на износ, и все ради того, чтобы оплачивать счета из клиники. С журналистами Чернышев не общается, как и другие родственники актрисы. Они до конца не раскрывают диагноз, да и в принципе не говорят, что сейчас происходит с Анастасией. Зато поклонники изо дня в день наблюдает за «увядающим» фигуристом, которого в последнее время все труднее узнать.

Блогер Рустам Солнцев заявил, что сейчас нужно обратить внимание не столько на Заворотнюк, сколько на ее супруга, так как его состояние уже близко к тому, чтобы оказаться на больничной койке.

«Петр Чернышев выглядит так, что краше только в гроб кладут. На кого он похож? Сам как смерть, потому что он все это тащит, тащит и тащит сам. Зачем надо лезть из кожи вон?», - прокомментировал ситуацию Солнцев.

По мнению блогера, нужно прекратить скрывать происходящее с Анастасией, так как это поможет собрать средства на лечение, и тогда Чернышев сможет, наконец, отдохнуть. Сейчас же «гибнут два человека». Он призвал семью Заворотнюк задуматься над его словами и сделать правильный выбор.

«У нас в стране совсем неплохие люди. Я верю, что русский народ – это народ, состоящий из хороших людей. Если семья Анастасии Заворотнюк меня услышит, то я очень прошу, не надо стесняться, потому что сейчас гибнут два человека: и Настя, и Петр Чернышев», – сказал Рустам Солнцев.

Ранее стало известно, как именно лечили Анастасию Заворотнюк в московской онкологической клинике.