«Только так и никак иначе»: Татьяна Арнтгольц рассказала, в каком случае готова раздеться перед камерой

41-летняя актриса Татьяна Арнтгольц заявила, что может сниматься в кино полуобнаженной, только если режиссер приведет убедительные аргументы. Об этом женщина рассказала в интервью для YouTube-канала журналистки Лауры Джугелии.

Когда-то Татьяна уже раздевалась в кадре. Например, в картине Андрея Кончаловского «Глянец» она вместе со своей сестрой-близнецом Ольгой позировала на яхте без бюстгальтера.

Однако жена Марка Богатырева утверждает, что не будет ходить в кадре раздетой просто так. Ей обязательно нужно «оправдать» действия своей героини.

«Если режиссер меня убедит, что вот только так и никак иначе, тогда это возможно», – подчеркнула актриса.

Арнтгольц добавила, что в ее фильмографии нет ни одной работы, где ей бы пришлось ходить голой. Она должна всегда понимать, для чего ей нужно раздеться, как это будет видеть зритель и как эта сцена будет сниматься.

«Если бы мне сказали: «Тань, в таком случае мы тебя не будем снимать в этой картине», я бы сказала – окей!» – пояснила артистка.

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