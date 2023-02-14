«Только так»: Елизавета Арзамасова показала, в какой компании она проведет 14 февраля

14 февраля традиционно отмечается День всех влюбленных. Для многих пар это лишний повод напомнить партнеру о своих чувствах. Не стала исключением и семья Авербуха. В социальной сети супруга Ильи показала, как они проводят этот день.

Так, Елизавета поделилась трогательным видео, на котором запечатлено все семейство. Звездный отец в шутливой форме пытался накормить сына.

«Съел мясо, и теперь должен рычать как лев. Открывай ротик», — обратился к наследнику Илья.

«Если 14 февраля, то только такое», — игриво высказалась Арзамасова.

Также актриса поделилась еще одной радостной новостью: сегодня их ребенку с Ильей исполнилось полтора года. Вот почему все поклонники поспешили поздравить пару не только с Днем всех влюбленных, но и с красивой датой Льва.

«Пусть растет на радость родителям. Берегите друг друга. Вы — хорошие люди», — написали фолловеры.

Ранее Илья Авербух раскрыл причину своего одиночества до встречи с Елизаветой. Подробности читайте в этой статье.