Илья Авербух раскрыл причину своего одиночества до встречи с Арзамасовой

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. До того, как обрести личное счастье, хореограф долгое время находился в одиночестве. В интервью для шоу «Точка принятия» мужчина откровенно заговорил о пережитых трудностях.

Когда-то Авербух состоял в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой. Их отношения длились 15 лет, и супруги даже успели стать счастливыми родителями. Несмотря на это, любовь спортсменам не удалось сохранить. По словам Ильи, они столкнулись с недопониманием, поэтому развелись. После случившегося мужчина решил, что брак — не для него.

«Я для себя решил, что брак — форма неправильная. В нем жить невозможно. И закрыл для себя эту тему на 15 лет. Во всех возникающих отношениях я прямо говорил об этом», — поделился откровением Илья.

Однако его мнение изменилось после встречи с Елизаветой Арзамасовой. Теперь Авербух уверен: он встретил своего человека, поэтому искренне верит в их долгую совместную жизнь.

Ранее молодая супруга Ильи перестала скрывать имеющиеся проблемы. Подробности читайте в этой статье.