«Только так»: 61-летняя Елена Малышева рассказала, чем пытается удержать супруга

Елена Малышева уже долгое время появляется в эфире передачи «Жить здорово» на федеральном канале. Вот почему знаменитость считается самым известным телевизионным доктором в нашей стране, к которому стремятся прислушаться все россияне. Женщина делится не только подробностями того или иного заболевания во время шоу, но и секретами личной жизни. На этот раз Малышева раскрыла интимные детали во взаимоотношениях с супругом.

11 сентября 1987 года Елена вышла замуж за аспиранта медицинского ВУЗа Игоря Малышева. С тех пор супруги обрели счастье друг в друге и крепкий брак. Телеведущая сообщила, что им с мужем по-прежнему удается поддерживать страсть в отношениях.

Так, доктор заявила: в течение дня она обязательно, будто случайно, целует избранника. Кроме того, по мнению Малышевой, есть только один верный способ для сохранения долгого брака.

«Спать нужно только голыми, чтобы был контакт кожа к коже», — заявила Елена на всю страну.

Ранее мы писали о том, что телезрители довели Малышеву до истерики. Ситуация настолько обострилась, что телеведущая произнесла роковую фразу: «Я больше не хочу молчать». Что именно произошло — читайте здесь.

Не менее интересна и история, в которой Ирина Безрукова перечислила все перенесенные пластические операции. Знаменитость даже продемонстрировала свое фото после всех изменений. Подробности смотрите в этой статье.