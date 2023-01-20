«Я больше не хочу молчать»: телезрители довели Елену Малышеву до истерики

Елена Малышева уже долгое время является самым известным телевизионным доктором. За многолетнее появление в эфире передачи «Жить здорово» знаменитость приобрела внушительную базу поклонников, однако из-за одного неосторожного высказывания репутация Елены едва была не уничтожена.

По информации портала «BLITZ+», в одном из выпусков шоу Малышева сделала спорное заявление о детях с особенностями развития. Подобное очень не понравилось обществу, которое моментально обрушило на телеведущую шквал критики. Елена признается, что из-за сложившейся ситуации она сидела дома и постоянно плакала.

«Мне вначале казалось, что отвечать не надо, что я выше всего этого. Я сидела дома и плакала. А ведь в той программе не было детей. Стало горько и обидно, что никто даже не смотрел передачу, а просто перепечатывал чью-то ложь. Тогда я не знала, что делать. А теперь я не хочу молчать», — высказалась Елена.

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