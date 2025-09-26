«Только с деньгами в горы не ходят»: актер-альпинист Григорий Антипенко высказался о смерти Натальи Наговициной

Актер Григорий Антипенко, занимающийся альпинизмом и покоривший три семитысячника, прокомментировал смерть Натальи Наговициной на пике Победы. Она рисковала жизнью ради значка «Снежный барс» - престижного звания, которое присуждают альпинистам, покорившим пять семитысячников постсоветского пространства. Антипенко считает, что случившееся с ней – трагедия, но «только с деньгами в горы не ходят».

Мнение актера узнал сайт Kp.ru.

«Трагедии обычно происходят, когда люди не хотят слышать Бога. Переоценивают свои силы. Ими движет тщеславие, иногда его удается потешить. Но чаще – нет… Для каждого восхождения нужно получить благословение. Без этого нельзя. Только с деньгами в горы не ходят», - поделился мнением Антипенко.

Актер покорил сложнейший пик Хан-Тенгри, где погиб муж Наговициной. Он преодолел пик Ленина и пик Корженевской. Увлек альпинизмом обоих сыновей.

В этом году актер повел с собой на Эльбрус младшего сына Ивана, который поступил в Щукинское училище. По словам Антипенко, «люди довольно часто там погибают».

«Я чувствую, когда можно идти дальше, когда – нет. Не хожу в горы, когда Бог тебя не пускает. Надо научиться слушать Его. Трагедии обычно происходят, когда человек не прислушивается к сигналам, подсказкам», - поделился артист.

Он рассказал, что в один из таких дней проигнорировал подсказки и сорвался с горы. Антипенко не разбился, но говорит, что «выглядел, как ободранный кот». После этого он полгода лечился.

Зачем он берет сыновей, если это риск, актер говорит, что «такой тишины как в горах нет нигде».

