«Только передний зуб вставила»: Лолита заявила, что 50 человек пытались сорвать ее концерт

Певица Лолита заявила, что 50 человек пытались сорвать ее концерт в Ярославле, который состоялся 10 ноября. Об инциденте звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что все случилось во время ее приезда. Она вышла из машины и увидела 50 человек. Было холодно, и толпа напугала артистку.

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо. Зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу», – поделилась звезда.

Лолита заявила, что это были участники сообщества «Русская община». Она убеждена, что они хотели сорваться ее выступление и до этого публиковали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и и.о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой с просьбой об отмене концерта Лолиты из-за ее участия в так называемой «голой вечеринке» и высказываний в соцсетях.

Тогда им ответили, что оснований для отмены выступления нет.

Лолита отметила, что посмотрела страницы сообщества и не нашла там отчетность за работу организации.

«Начните с себя. Предоставьте, пожалуйста, для таких граждан как я финансовую отчетность. Жду. Иначе тоже напишу на вас доносы», – заключила звезда.

Певица добавила, что видела в зале «гонца» от сообщества и знала, что он снимал весь концерт.

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