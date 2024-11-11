«Цены за корпоратив могут доходить до 12 млн»: кто из звезд поднял гонорары перед Новым годом
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как изменились гонорары звезд перед новогодними праздниками. По его словам, цены на выступления уже подняли «топовые» артисты, среди которых Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие. Об этом телеведущий рассказал порталу aif.ru.
Бронь певцов на новогодние корпоративы уже в самом разгаре. Это самый прибыльный сезон для знаменитостей, поэтому они не упускают возможности заработать как можно больше. Соседов отметил, что известные вокалисты повысили гонорары за свои концерты. Причем у некоторых «ценник» поднялся на 20−60%. Теперь он составляет от 3 до 10 млн рублей. А самые популярные берут еще больше.
«У самых „топовых“ звезд цены за корпоратив могут доходить и до 12 млн рублей. Речь идет об Агутине, Лепсе, группе „Руки вверх“, Киркорове, Баскове, Лазареве, Гагариной, Билане, Преснякове», — заявил Сергей Соседов.
Сам критик сомневается, что звездам стоит платить такие деньги. Он предложил вложить их лучше в социальные и военные нужды.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе увеличил гонорар до 15,5 млн рублей на новогодние выступления.