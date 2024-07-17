«Только один человек»: Горшенев рассказал, кто мог снять грамотный фильм про группу «Король и Шут»

Певец Алексей Горшенев заявил, что снять грамотный фильм про группу «Король и Шут» мог только режиссер Алексей Герман-старший. Солист «Кукрыниксов» и брат Михаила Горшенева в беседе с Газета.Ru раскрыл, как ему работалось над музыкой к сериалу про «КиШ».

Исполнитель стал композитором сериала и признался, что работать в таком формате было сложнее, чем над собственной музыкой. Дело в том, что он должен был быть в тандеме с режиссером и прислушиваться к нему.

После выхода сериала про одну из самых необычных и популярных групп поклонники разделились на два лагеря. Кто-то отзывался только в положительном ключе, а некоторые раскритиковали историю и то, как изобразили на экране главных героев.

Горшенев признался, что до работы в кино очень «скрупулезно» относился к этому делу. А в какой-то момент просто поймал себя на мысли, что это развлекательное кино, а не документальное. Тогда музыкант дал себе слово «не сходить с ума».

«Снять грамотный фильм про «Короля и Шута» мог только один человек — Алексей Герман-старший, но его нет. Хотя мир сейчас работает по другим законам, а «Король и Шут» — это кино сегодняшнего дня, поэтому в нем все соответствует современным законам», – поделился Алексей.

По словам артиста, многие фанаты ждали «правду», но на сегодняшний день куда популярнее снимать в развлекательном формате, даже если это рок-музыка. На вопрос о достоверности или недостоверности образа брата он ответил так.

«Если вы хотите лучше узнать, кто такой Миша, слушайте его песни и его голос. Вы поймете больше», – заключил Горшенев.

Ранее мы писали о том, что около могилы рокера Михаила Горшенева после погрома установили камеру.