Около могилы рокера Михаила Горшенева после погрома установили камеру. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне неизвестные разгромили захоронение бывшего лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Сообщалось, что несколько подростков разбросали цветы и нарисовали на надгробии свастику. Устроивших погром установить пока не удалось.

В итоге администрация Богословского кладбища распорядилась установить рядом с могилой рок-музыканта камеру наблюдения, чтобы подобное больше не повторилось. Ожидается, что камера начнет работать уже сегодня.

При этом фанаты Горшенева создали в Сети петицию с призывом обеспечить регулярное патрулирование захоронения певца. На момент написания новости, петицию подписали почти 2 тысячи поклонников.

Напомним, Михаил Горшенев скончался в возрасте 39 лет, смерть наступила из-за болезни, развитой алкоголем и морфином.

Ранее мы писали о том, что вдова Михаила Горшенева посоветовала «не поднимать панику» по поводу вандализма на могиле рокера.