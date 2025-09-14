«Только не при ребенке»: Максим Виторган подколол поющую Ксению Собчак в Сети

Актер Максим Виторган прокомментировал публикацию Ксению Собчак, в которой она показала свои навыки пения. Бывший супруг не упустил случая, чтобы в очередной раз подколоть журналистку.

Телеведущая опубликовала видео, где поет песню Татьяны Булановой «Старшая сестра» в юном возрасте и спустя 30 лет. В комментариях под постом появился Максим Виторган. Он попросил экс-супругу петь больше, но только не при ребенке. Также актер поделился, что ему напомнило исполнение журналистки.

«Тебе надо больше петь (только не при ребенке). Есть ощущение, что в этот момент кому-то грехи отпускаются», — пошутил Максим.

Ранее сообщалось, что Виторган опубликовал фото с экс-возлюбленной Викторией Верберг. Он поделился снимком в социальных сетях.