Актер Максим Виторган опубликовал фото с экс-возлюбленной Викторией Верберг

Максим Виторган опубликовал фото с экс-возлюбленной Викторией Верберг. Актер поделился новым снимком в соцсети.

Максим Виторган устроил вечеринку в честь 53-летия. Торжество состоялось в Латвии, куда приехали отец с супругой. Также мероприятие посетили дети от Виктории Верберг и сама экс-возлюбленная.

Максим поделился праздничным фото, на котором он стоит в кругу семьи. Рядом с ним запечатлена Виктория. Актеры познакомились во время работы в ТЮЗе. Несмотря на разницу в возрасте, между ними возник роман. Виктория и Максим прожили вместе почти 10 лет. За это время они стали родителями. После расставания они сохранили дружеские отношения. При этом экс-возлюбленные видятся не так часто — только по праздникам. Дело в том, что Виктория вместе с детьми живет в Израиле.

Известно, что на данный момент Виторган состоит в отношениях с 35-летней Анной Коротковой.

Ранее няня дочек Эммануила Виторгана рассказала о пережитых унижениях в семье актера. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алсу раскрыла детали развода с Яном Абрамовым.