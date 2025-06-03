«Посоветуйте ей лечь в больницу»: Волочкова высмеяла Мамаеву после слов о внешности балерины

Анастасия Волочкова высмеяла Алану Мамаеву, которая посоветовала ей сделать пластику. Об этом сообщает The Voice.

На одном из светских мероприятий Алана Мамаева посоветовала Яне Рудковской и Анастасии Волочковой обратиться к хирургу. Балерина остро отреагировала на слова Аланы и заявила, что ей нужно «капать препараты от зависти». Также Волочкова пригласила ее на свое шоу, чтобы та убедилась в отсутствии необходимости пластики.

«Пусть посмотрит, кому под какие ножи ложиться. Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти», — высказалась артистка.

Анастасия добавила, что нуждается в «спрее» от недоброжелателей.

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