Сын Александра Митты не смог сдержать эмоций на прощании с отцом. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня в Центральном доме литераторов прощаются с режиссером Александром Миттой. На церемонии собрались родные и коллеги артиста.

Сын режиссера Евгений Митта не смог сдержать слез во время того, как зачитывал стихи отца. Мужчина также поделился воспоминаниями о своем детстве.

«Помню, как мы все вместе сидели с Высоцким. Я сидел у него на коленках и даже не понимал величия. Так прошло мое детство. И в искусстве во всем как раз и проявлялся мой отец, даже в посиделках на кухне», — рассказал он.

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет. Причиной смерти стал рак почки.

Ранее мы писали о том, что Татьяну Тарасову экстренно увезли с прощания с режиссером Александром Миттой.