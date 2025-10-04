«Только начинает исследовать эту профессию»: Юлия Савичева рассказала, кем хочет стать ее 8-летняя дочь

Певица Юлия Савичева восемь лет назад родила дочку Анну. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже определилась с будущей профессией. Звездная мама рассказала об увлечении своего ребенка на презентации нового сезона телеканала RU.TV.

Так, по словам Савичевой, Анна мечтает стать поваром. В беседе с ТВ Mail исполнительница заявила, что ее восьмилетняя дочь неравнодушна к кулинарному искусству и уже активно пробует себя в нем. Коронным блюдом дочери Юлия назвала салаты.

«Она хочет стать поваром. Ей нравится готовить. Аня только начинает исследовать эту профессию. Пока ее коронные блюда — это различные салатики», — рассказала Савичева.

Артистка родила ребенка в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Певица вышла за него замуж в 2014 году.

