«Только начала жить»: разведенная Лариса Долина вновь набросилась на экс-супруга

Лариса Долина относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Артистка готова обсудить с публикой скандалы шоу-бизнеса, какие-то рабочие моменты, но вот после недавнего развода она стала скрывать личную жизнь. Накануне своего дня рождения знаменитость сделала исключение и высказалась об экс-супруге.

Совсем скоро Долина отметит свое 68-летие. В честь этого события она поспешила подвести итоги. Как выяснилось, артистка только недавно начала жить свободно, не думая о различных запретах. И причиной этого является ее расставание с Ильей Спицыным.

«В моей жизни было столько всплесков и выплесков, что, казалось, нужно остановиться. В этом году мне 68, а я только недавно начала жить по-настоящему. Нет указаний со стороны бывшего мужа», — цитирует певицу издание «Экспресс газета».

По словам звезды, развод повлиял на ее самостоятельность. Теперь она без труда решает все проблемы, и подобные результаты ее не могут не радовать.

Напомним, Долина была в браке больше 20 лет, однако в 2021 году артистка официально подтвердила разрыв с Ильей. Поговаривают, их любовь разрушилась из-за многочисленных измен мужчины.

Ранее после скандала с Карнавал Долина заявила, что готова сотрудничать с молодыми артистами. Подробности смотрите здесь.

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