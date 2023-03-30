«Не имею ничего против»: 67-летняя Лариса Долина высказалась о своей связи с молодым артистом

Лариса Долина является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и это вовсе не удивительно. Знаменитость уже долгое время радует публику своими хитами. Кроме того, медийности Ларисе Александровне добавил и ее скандал с Валей Карнавал. Тогда между ними произошло столкновение по поводу важности музыкального образования. Спустя время знаменитости пришли к миру. В новом интервью для издания kp.ru Долина рассказала о своем отношении к молодым артистам.

Выяснилось, что она «не имеет ничего против молодежи». По словам певицы, она стремится к сотрудничеству с новым поколением. В качестве примера знаменитость привела Давида Манукяна, с которым они уже записали композицию.

«Я к ним тянусь, потому что они многое дают мне — омолаживают. И это здорово. Просто есть исполнители, которые мне очень нравятся, а есть те, которым можно было бы поучиться у нас», — высказалась Долина.

Как выяснилось, после конфликта с Карнавал молодые артисты потянулись за советом к опытной Ларисе Александровне. Певица отметила, что Ваня Дмитриенко — «неплохой парень», однако у него нет музыкального образования. Вот почему юноша обратился к Долиной за помощью и попросил у нее уроки по вокалу. К слову, 67-летняя артистка с удовольствием отозвалась на эту просьбу.

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