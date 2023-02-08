«Только на него могла опереться»: мама Романа Костомарова не сдержала слез в день рождения сына

Сегодня Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц жизни фигуриста трудно назвать приятным, поскольку с 10 января врачи отчаянно спасают его здоровье. 8 февраля все близкие и родные Олимпийского чемпиона в публичном пространстве обратились к нему. Не стала исключением и Валентина Костомарова, которая в беседе с журналистами из издания «Аргументы и факты» не смогла сдержать слез.

По словам родительницы фигуриста, ее сын всегда был опорой и поддержкой, вот почему она с трудом переживает сложившуюся ситуацию. Валентина Николаевна не прекращает молитв за Романа и врачей, которые делают все возможное и невозможное для него.

«То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал… (плачет). Я только на него могла опереться. Врачи вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все. Пусть он будет здоров, тогда и у нас все будет хорошо», — с болью высказалась мама Костомарова.

Ранее супруга Романа впервые за месяц вышла на связь и рассказала о его состоянии. Подробности читайте в этой статье.