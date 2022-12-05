13:24, 05 декабря 2022
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«Только молиться»: просочилась информация об очень плохом состоянии Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк «болеет очень сильно». Скупыми новостями о ее здоровье поделилась дочь Анна.
Девушка редко отвечает на вопросы о самочувствии матери, но в этот раз заявила: «Что здесь еще сказать, только молиться за нее».
Актриса несколько лет борется со смертельным заболеванием – глиобластомой. Заворотнюк не появляется на публике – последний раз ее видели в 2018 году.
За 4 года борьбы с недугом информации о здоровье знаменитости просачивалось мало. Известно, что болезнь изменила внешний вид Заворотнюк.
Ранее Анна Заворотнюк сообщала о сложностях лечения.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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