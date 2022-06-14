Не все так просто: дочь Заворотнюк рассказала о сложностях лечения матери

В последние несколько лет звезда телесериала «Моя прекрасная няня» активно занимается своим здоровьем. В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль в головном мозге – глиобластому. Гормональная и химиотерапия дались актрисе нелегко. Прием тяжелых препаратов негативно сказался на работе почек, сердца и печени. Знаменитость перестала появляться на публике, полностью сосредоточившись на борьбе с опасным заболеванием.

Ее дочь Анна старается иногда обнадеживать поклонников, сообщая о состоянии здоровья знаменитой матери. Девушка призналась, что текущая обстановка не повлияла на получение медикаментов и препаратов, поэтому лечение проходит в плановом режиме.

Ранее она заявляла, что ее мать стойко переносит все трудности. «Болезнь очень страшная, опасная. Я уверена, что она со всем справится. Она настоящая умница», - отметила Анна. Девушка добавила, что она старается регулярно навещать и поддерживать родительницу.