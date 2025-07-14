«Только когда она умерла, я понял, что потерял»: личная трагедия режиссера «Экипажа» Александра Митты

14 июля после продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский режиссер Александр Митта. Он подарил стране множество незабываемых фильмов, но сам переживал личные трагедии, о которых мало кто знал. О непростой судьбе артиста рассказывает aif.ru.

Александр Митта стал одним из наиболее успешных режиссер советского времени. Он снял такие картины, как «Друг мой, Колька!..» с Савелием Крамаровым, «Гори, гори, моя звезда» с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым, а одной из самых известных его работ стал «Экипаж» — первый фильм-катастрофа в СССР. Артист добился оглушительного успеха в профессии, стал лауреатом многочисленных премий, был награжден орденами. Но мало кто знал о другой, трагической стороне жизни режиссера.

Будущий артист родился в семье инженера автозавода, и уже в детстве его ждали первые испытания. Когда мальчику было три года, его мама получила срок за «антисоветские высказывания». Позднее Александр Митта рассказывал, что трагедия произошла из-за сотрудника НКВД, которому отказала мать. На заводе. Где работал отец мальчика, их фамилию переносили в запасные списки «неблагонадежных».

В 1942 году будущий режиссер оказался в детском доме, а его мать отпустили через пять лет. Ей было запрещено жить в Москве — она поселилась за 101-м километром, где и умерла. Александр Митта вспоминал: «В 1947 году ее хотели повторно посадить, а она забеременела. Мать не выдержала и покончила с собой…» Артист признавался: он не был близок с мамой, но осознал свою ошибку, когда стало слишком поздно.

«У меня не было привычки к маме. Только когда она умерла, я понял, что я потерял и какая это была ошибка», — делился Александр Митта.

Со своей единственной любовью и женой Лилией Майоровой режиссер «Экипажа» прожил более 60 лет, вплоть до самой ее смерти в 2022 году. Александр Митта не скрывал, что увел возлюбленную у мужа, который поначалу отказывался давать развод. К тому моменту у пары уже родился сын Евгений: «В результате в один день мы оформили и развод, и зарегистрировали брак, и записали на меня моего сына».

Напомним, онкобольной Александр Митта в последнее время находился на паллиативном лечении и был в состоянии сопора, близкого к коме. 14 июля режиссера не стало, а причиной смерти стал рак почки.

Ранее режиссер Владимир Бортко высказался о смерти Александра Митты: «Нас все меньше».