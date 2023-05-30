«Только хардкор»: Лера Кудрявцева сожгла на отдыхе любимые трусы-парашюты

Лера Кудрявцева предпочитает откровенно общаться со своей аудиторией, ничего не скрывая от нее. Зачастую она рассказывает даже о самых неловких ситуациях, происходящих в ее жизни. Так, недавно она посвятила целый рассказ своему нижнему белью и признавалась в конфузе.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» поделилась, что сильно любит кружева, сетки и «ниточки» под одеждой, однако из-за работы и комфорта ей приходится от всего этого отказываться. На съемки она обязана надевать только бежевые трусы, а ночью, чтобы отдыхать, она достает так называемые «парашюты».

«Ночь — только хлопчатобумажное и только парашюты, чтобы удобно спать. Нет, когда вы в поиске и молода, можно хоть обмотаться резинками и кружевом, но, когда вы "дама за..." — только парашют, только хардкор», - рассказала Лера.

С собой в отпуск в Турцию телеведущая тоже взяла только удобное белье. Однако из-за неосторожности ей пришлось попрощаться с любимым трусами за границей. Оказалось, что Кудрявцева сожгла их в бане, когда хотела подсушить. В личном блоге она показала уничтоженную вещь, которую раньше ей так нравилось надевать по ночам для комфортного сна.