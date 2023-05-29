«Он захотел переспать со старушкой, я с молодым»: Кудрявцева сделала заявление о своем браке

Лера Кудрявцева вот уже 10 лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Многие не верили в этот союз, так как телеведущая на 16 лет старше своего супруга. Но они доказали, что возраст – это всего лишь цифра, которая ничего не значит. Тем более, что в их паре артистка считает моложе именно себя, а не спортсмена.

По признанию Леры, Игорь в душе намного старше нее. Она полна жизни, задора, всегда жаждет что-то попробовать или сделать. А вот Игорь ведет себя немного как пенсионер и часто предпочитает просто сидеть дома.

«В нашей паре он старик, а я молодая. Он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватый», - отметила Кудрявцева в проекте «Звезды сошлись».

Телеведущая считает, что у них крепкий брак, который ничем на данный момент нельзя разрушить. А на вопрос, как они все-таки смогли встретиться и построить семью, Лера отвечает, отшучиваясь: «Он захотел переспать со старушкой, я с молодым и что-то затянуло».

Кудрявцева призналась, что ей совершенно все равно на ее возраст. Она никак не пытается омолаживаться и скрывать цифры в паспорте. По ее словам, ей просто некогда обо всем этом волноваться, потому что она постоянно работает.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на то, что не умеет спокойно отдыхать.