«Только и ждут, чтобы есть»: Бедрос Киркоров высказался о ситуации вокруг сына

Бедрос Киркоров нашел нужным высказаться о появлении сына на вечеринке Ивлеевой, об этом сообщает Lenta.Ru.

Отец Филиппа Киркорова ответил на вопрос журналистов касательно визита его сына на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой. По словам Бедроса, он ничего не слышал о ситуации, связанной с Филиппом, однако все равно встал на защиту сына.

«Только и ждут, чтобы есть. Это всегда было так. Высоцкий был плохой певец? А его ели, ели, пока не перевернули наркоманом, а потом еле спасла его жена из Франции. Это всегда так было. Ободзинский был плохой певец? Нет, конечно», — объяснил свою позицию он.

Бедрос Киркоров добавил, что его сын уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно справиться с проблемами в жизни.

«Не маленький, пусть сам соображает», — добавил он.

Напомним, после участия Филиппа Киркорова в вечеринке блогерши, активисты потребовали лишить его звания Народного артиста. Кроме того, выступления певца вырезали из нескольких новогодних программ.

Ранее мы писали о том, что Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота.