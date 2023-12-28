Певец Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота

Певец Филипп Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота. Об этом он сообщил в личном микроблоге.

На фоне скандала, который затронул телевизионные проекты с участием Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, артист анонсировал предстоящее мероприятие под названием «Зимнее SHOW». Событие запланировано на 1 января и пройдет на площадке «Live Арена» в Москве.

По предварительной информации, в концерте примут участие не только сам Киркоров, но и певицы Лолита Милявская и Лада Дэнс, а также исполнители Дмитрий Маликов и Дима Билан.

Напомним, что на днях поп-короля исключили из ряда новогодних телешоу и проектов. По данным СМИ, артиста не будет в финале шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Это связывают с его участием в скандальной вечеринке Ивлеевой.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров исчез с афиши новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который покажут в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. При этом сыгравшей Барби певице Анне Asti повезло немного больше – ее персонажа не стали удалять с афиши, но лицо спрятали за крупными очками.