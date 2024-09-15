«Главное, что Григорий лайкнул»: Аврора Киба намекнула на скорую свадьбу с Лепсом

Аврора Киба сфотографировалась в образе невесты и запустила слухи о свадьбе. Об этом стало известно из соцсетей.

18-летняя возлюбленная Григория Лепса поделилась новой фотосессией. На кадрах девушка позирует в роскошном белом платье среди деревьев. Фотографии Киба сопроводила смайликом с изображением кольца.

Некоторые подписчики подумали, что Аврора таким образом намекает на скорую свадьбу с Григорием Лепсом: «Это намек? Белое платье и кольцо в описании», «Главное, что Григорий лайкнул. Остальное уже не важно».

Впрочем, были и те, кто посчитал фотосессию некрасивой: «Стремное платье», «В этом наряде только в кусты и ходить», «Куда смотрит фотограф? Среди тухлого газона».

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс начали появляться вместе на публике несколько месяцев назад. 18-летняя девушка намекала, что певец сделал ей предложение, однако она пока не приняла его.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов публично высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней Авророй.