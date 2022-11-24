«Только благодаря России построил дворец»: Корчевников жестко опустил Максима Галкина*

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уехал из России после начала СВО в Израиль. С тех пор он сделал много неоднозначных заявлений, из-за которых его стали осуждать не только поклонники, но и коллеги. Поведение шоумена возмутило и Бориса Корчевникова. Свое мнение по поводу Галкина* он высказал в эфире программы «Судьба человека».

Корчевников сообщил, что поступок комика стал для него полной неожиданностью. По его мнению, Максим Галкин* должен быть благодарен родине, а не поливать ее грязью, ведь именно Россия помогла построить ему знаменитый дворец. «Где он был бы, если бы не его родная земля?» - возмущенно сказал телеведущий.

Ранее шоумена раскритиковала и Ангелина Вовк. Она заявила, что всегда считала Галкина* хорошим и порядочным человеком, а он оказался совсем другим. Артистка потребовала, чтобы комик взял в руки оружие и пошел воевать, а не сидел в Израиле и просто бесцельно критиковал. По ее мнению, в России его все устраивало, а как уехал, стал возмущаться. «А что ж ты против, а молчал? Получал большие деньги. Кто-то его содержал, иначе, извините, откуда такой замок», — считает Ангелина Вовк.

Напомним, что сейчас Максим Галкин* дает много концертов за границей, поэтому часто даже не успевает видеться с семьей. Он даже не смог приехать на годовщину свадьбы к Алле Пугачевой. Однако на днях шоумен все же выкроил время и примчался к детям и жене. В Сети появилось видео, на котором засняли супругов на спектакле в Тель-Авиве.

*(Признан иноагентом на территории РФ)