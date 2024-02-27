Павел Деревянко о звездной болезни Никиты Кологривого: «Сам я таким не был»

Актер Павел Деревянко отреагировал на скандальное поведение коллеги Никиты Кологривого, которого многие поклонники и коллеги уличили в звездной болезни. По мнению исполнителя главной роли в фильме «Конец Славы», категоричен он только из-за молодого возраста.

Уже несколько лет Кологривый довольно активно снимается в кино и сериалах. Однако настоящая популярность к нему пришла совсем недавно – после сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Из-за успеха ленты Никиту стали приглашать на интервью, и в них артист позволял себе весьма нелестно высказываться в адрес отечественных знаменитостей. За это его раскритиковали и фанаты, и коллеги. Но были и те, кто в принципе всерьез не воспринял слова артиста.

Например, Павел Деревянко, говоря о Кологривом, признался, что он скандалит из-за резко настигнувшей его славы. У него же самого все было вовсе не так.

«Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал. Что касается Никиты Кологривого, да, он категоричен в суждениях, но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», - поделился мнением Деревянко в интервью «Вокруг ТВ».

Актер подчеркнул, что популярность к нему пришла только после «Домашнего ареста». Да и большие гонорары тоже появились относительно недавно.

Ранее Павел Деревянко высказался о жизни в Москве.