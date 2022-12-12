«Толкнули»: кто напал на шоумена Гогена Солнцева

Чуть меньше недели назад скандальный участник реалити-шоу и различных программ Гоген Солнцев был госпитализирован с травмой головы. 41-летний артист оказался в больнице сразу после празднования дня рождения. В беседе с журналистами мужчина рассказал, что же с ним произошло.

Ранее СМИ писали, что знаменитость упал в Костомаровском переулке, находясь в нетрезвом состоянии. Гоген раскрыл правду о случившемся.

«К сожалению, был инцидент. Меня толкнули, я упал, голова на гололед попала — нелепость», — поделился Солнцев с «Лентой.ру».

Шоумен также ответил на вопросы о своем здоровье. Поклонники переживали, что звезде соцсетей потребуется долгая реабилитация.

«Все хорошо, я чувствую себя гораздо лучше», – ответил мужчина.

Но Гоген не стал раскрывать личность человека, который его толкнул. Видимо, у него нет к нему претензий. В Сети высказали предположение, что это мог быть любовник его бывшей супруги Екатерины Терешкович. Известно, что шоумен часто ругался со своей 66-летней экс-избранницей. Они конфликтовали даже в студии программы «Пусть говорят». Смешные фразы артиста часто превращались в мемы в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Гоген Солнцев перенес многочасовую операцию на лице и теле.