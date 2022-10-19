Гоген Солнцев перенес многочасовую операцию на лице и теле

Звезда ток-шоу Гоген Солнцев решился на преображение – шоумен сделал подтяжку лица и художественную липосакцию тела. Операцию по смене пола, слухи о которой тиражировались в соцсетях, он отрицает.

«Я не делал никаких операций по смене пола. Действительно была семичасовая пластическая операция», - сказал Солнцев.

Артист не раскрыл причину, по которой решился лечь под нож. Он пообещал информировать поклонников о реабилитации и даже вести видеодневник о том, как проходит восстановление.

Также шоумен добавил, что слухи о смене пола распространили люди «из прошлого окружения», вероятно, имея в виду бывшую жену Екатерину Терешкович.

Напомним, у экс-супругов напряженные отношения. Пара развелась в 2021 году, спустя неделю Солнцев подал заявление в ЗАГС, чтобы жениться на дочери бывшей жены – Полине Терешкович.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News