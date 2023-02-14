«Толкнула и повалила в снег»: дерущихся певиц Настю Крайнову и Ирину Ортман разнимали на гастролях

Певица Настя Крайнова рассказала о драке с участницей группы «Тутси» Ириной Ортман. Инцидент произошел на гастролях – артисток разнимали их директора.

Из-за чего произошел конфликт, Крайнова не помнит.

«Я ее толкнула, она меня тоже. Я повалила ее в снег и дальше нас уже разнимали наши директора», - поделилась она подробностями с КП.

Спустя время певицы вспоминали тот случай, смеясь.

Однако на этом конфликт между певицами не закончился. Крайнова заявила, что в одном из интервью Ортман негативно выразилась в ее адрес. Более того, она захотела запретить ей исполнять песни «Тутси» и стала угрожать судами.

«Ну это примерно также, если я решу запретить петь Алле Пугачевой ее песни.. Кто я такая, чтобы ей запрещать это делать», - привела пример Крайнова.

Ранее артистка высказывалась о манере поведения Ортман. Она заявила, что сначала певицы «здоровались и болтали», а спустя время коллега по группе вылила на нее ушат помоев.