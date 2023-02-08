14:54, 08 февраля 2023
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Ирина Ортман вылила на Настю Крайнову ушат помоев
Настя Крайнова из «Тутси» сравнила слова Ирины Ортман с «ушатом помоев» .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-dc1yg4pt9k
Попытка воссоединения популярного в 2004-2009 годах женского поп-ансамбля «Тутси» того и гляди зайдет в тупик. Конфликт разгорелся между двумя участницами – 44-летней Ириной Ортман и 29-летней Анастасии Крайновой.
Сначала Ортман на правах старшей подруги, высказалась о резких и даже оскорбительных высказываниях Насти в ответ на предложение о сотрудничестве в новом шоу «А ну-ка, вместе».
- Она сказала, что это ниже ее достоинства, что мы – «колхоз»! – возмутилась певица.
Публичный ответ последовал незамедлительно.
- Буквально вчера мы с ней здоровались и болтали, а сегодня она выливает на меня этот ушат помоев. Это так по-ортмановски, - заявляет Анастасия.
Обе девушки уже пригрозили друг дружке судебными исками, - сообщает Газета.Ru.
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: