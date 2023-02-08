Ирина Ортман вылила на Настю Крайнову ушат помоев

Попытка воссоединения популярного в 2004-2009 годах женского поп-ансамбля «Тутси» того и гляди зайдет в тупик. Конфликт разгорелся между двумя участницами – 44-летней Ириной Ортман и 29-летней Анастасии Крайновой.

Сначала Ортман на правах старшей подруги, высказалась о резких и даже оскорбительных высказываниях Насти в ответ на предложение о сотрудничестве в новом шоу «А ну-ка, вместе».

Она сказала, что это ниже ее достоинства, что мы – «колхоз»! – возмутилась певица.

Публичный ответ последовал незамедлительно.

Буквально вчера мы с ней здоровались и болтали, а сегодня она выливает на меня этот ушат помоев. Это так по-ортмановски, - заявляет Анастасия.

Обе девушки уже пригрозили друг дружке судебными исками, - сообщает Газета.Ru.