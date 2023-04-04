«Толкнул ее, и хлынула кровь»: новые подробности скандального разрыва Месхи и Соколовой

Когда-то Гела Месхи и Екатерина Климова считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Однако несколько лет назад актеры объявили о своем расставании, и теперь каждый из них пытается заново обрести счастье. О личной жизни Климовой мало информации, а вот Месхи частенько радует публику выходом в свет с новой избранницей. Когда-то он пытался построить отношения с Анной Соколовой, но и данный роман не увенчался успехом. Как выяснилось, на это были свои причины.

Некоторые СМИ сообщали: расставание знаменитостей произошло из-за рукоприкладства мужчины. Сама Анна никак не реагировала на подобные домыслы, вместо нее на связь с журналистами вышел Михаил Игнатов и прокомментировал ситуацию.

Так, в эфире шоу «Ты не поверишь!» Игнатов рассказал о неприятном инциденте, произошедшем между Соколовой и Месхи. «Он выпил алкоголь, стал очень нервозным и толкнул ее очень сильно. Она повалилась на пол и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, и ее повезли в скорую», — высказался мужчина.

Анна не стала подтверждать подобные слова, но при этом она и не опровергла их. Вместо этого девушка вышла на связь и официально подтвердила разрыв с актером. «Мы здравые и хорошие люди. История любви закончилась», — резюмировала Соколова.

Сам же Гела никак не комментировал инцидент.

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