«Пытаемся слышать друг друга»: Климова рассказала об отношениях с Петренко после развода

Когда-то Екатерина Климова и Игорь Петренко считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака они сумели стать счастливыми родителями, однако их семейной идиллии настал конец. Несколько лет назад актеры развелись, однако отношения между ими до сих пор являются любимой темой публики. В новом интервью для Надежды Стрелец Климова впервые заговорила о расставании с Петренко.

Екатерина не скрывала: разрыв с Игорем ей дался тяжело. Однако, только оправившись от ситуации, знаменитость поняла, что теперь не боится любых невзгод.

«Наши отношения показали для меня, какая я сильная, что могу пережить такое. Конечно, я думала, жить без того, что у нас было, — невозможно. Оказалось, все возможно»,— высказалась актриса.

По словам Климовой, сейчас их отношения с Петренко постоянно «трансформируются». Нередко в СМИ появляется информация о том, что экс-супруги никак не могут решить вопрос с алиментами на детей, однако Екатерина отметила: только ради общих наследников они пытаются урегулировать спорные вопросы между собой.

«Этот период нормально проскочили, тут опять споткнулись, потом опять восстановились. Мы все равно в пути находимся. Пытаемся слышать друг друга, потому что у нас общие цели», — резюмировала знаменитость.

Не менее часто пользователи Сети обсуждают прекрасные внешние данные Климовой. Екатерине 45 лет, однако на свой возраст она не выглядит. В этой статье мы писали, что секрет неожиданного омоложения актрисы раскрыт. Подробности читайте в этой статье.