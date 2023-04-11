«Надо тушить»: Любовь Толкалина спасла коллегу во время пожара на спектакле

Во время спектакля в кипрском Лимассоле на сцене случился пожар, актриса Любовь Толкалина бросилась на помощь коллеге и сама чуть не сгорела. Об этом сообщается на сайте Пятого канала со ссылкой на программу «Светская хроника».

«Когда что-то горит, надо сразу тушить», — подчеркнула актриса.

По словам знаменитости, девочки-устроители поставили по периметру свечи, и крылья ангела загорелись. Женщина сразу же бросилась на помощь коллеге и спасла его от страшных ожогов.

«Пришлось тушить своими руками. Ничего такого страшного (показывает руки. — Прим. ред.)», — говорит артистка.

Толкалина добавила, что не боится каких-то экстремальных ситуаций и всегда быстро принимает решения. К слову, в прошлом году она совершила восхождение на Эверест.

«Я очень хотела в Катманду и заодно подняться на Эверест. Потом выяснилось, что Эверест — это круто. Я еще раз пойду обязательно», — поделилась планами актриса.

Кроме этого, в 2023 году звезда прокатилась на сноуборде. Толкалина отметила свой 45-й день рождения на снежном склоне. А после этого женщина отправилась на море, где занялась фридайвингом. Актриса отметила, что ей было легко задерживать дыхание.

«Да, я занималась в детстве синхронным плаванием. Вы считаете, что это неэкстремально? Четыре с половиной минуты вниз головой, работая руками», — сказала артистка.