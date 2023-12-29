Ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир после двухлетнего перерыва

Ток-шоу «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном возвращается в эфир после двухлетнего перерыва. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Как и многие развлекательные передачи, программа о кино Гордона была поставлена на паузу еще в ноябре 2021 года. Именно тогда были показаны последние выпуски, после чего о судьбе проекта не было никакой информации. Однако в течение 2023 года телеканал стал постепенно возвращать приостановленные шоу в сетку вещания. Так, зрители вновь увидели «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», а также стало известно о перезапуске «Модного приговора».

Теперь же официально анонсировали новый сезон «Закрытого показа». К роли ведущего вновь вернется Александр Гордон. Первый выпуск будет показан 20 января в 23:00. Напомним, что данное ток-шоу выходит на канале с 2005 года.

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