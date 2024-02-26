Ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир после двухлетнего перерыва: кто станет первыми гостями

Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Первыми гостями проекта станут балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Дана Борисова, а также семья продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации СМИ, съемки уже возобновились в Москве. Выпуски зрители смогут увидеть в марте 2024 года. Однако точная дата пока неизвестна. За кулисами рассказали, что уже отсняли Борисову, которая в феврале попала в больницу, а также экс-приму Большого театра Волочкова, угодившую в скандал со своим другом Никитой Джигурдой.

Также есть данные, что в ближайшее время в обновленной студии появится сын Алибасова. Он вскоре собирается прилететь в столицу России. Отметим, что ведущему «Пусть говорят» Дмитрию Борисову будет, о чем с ним поговорить. Например, об ухудшении состояния здоровья Бари Каримовича. 26 февраля появились новости, что его госпитализировали с инсультом

К слову, ток-шоу пропало из эфирной сетки два года назад вместе с другими развлекательными передачами. Их заменили политические программы. Но в последнее время руководство Первого канала начало постепенно возвращать поставленные на паузу проекты. Среди них «Кто хочет стать миллионером?», «Модный приговор», «Давай поженимся».

Ранее стало известно, что бывший и нынешний ведущие «Пусть говорят» Андрей Малахов и Дмитрий Борисов появились вместе на премьере фильма.