Той самой будет Виктория Боня: Бледанс готова заплатить первой женщине своего сына

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс пошла на откровение о личной жизни сына в будущем. Звезда считает, что ее сын, скорее всего, станет мужчиной и войдет во взрослую жизнь благодаря ее вмешательству.

У наследника Бледанс синдромом Дауна. У мальчика не так хорошо развиты социальные контакты с окружающими, поэтому звездная мама не собирается сидеть сложа руки и ждать, пока к ее сыну придет «какая-то леди».

«Я не буду предполагать, что встретится какая-то леди. Я думаю, что я приведу девушку, которая все сделает, я ей заплачу за это. Мама должна помочь», — заявила Бледанс на шоу «Злые языки».

Также телеведущая пошутила на тему того, кто может стать первой девушкой сына. По ее словам, с этой задачей справится модель Виктория Боня.

Ранее Natan ответил Эвелине Бледанс на обвинения в оскорблении людей с синдромом Дауна. Он заявил, что не будет извиняться.