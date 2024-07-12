«Извиняться не буду»: Natan ответил на обвинения Бледанс в оскорблении людей с синдромом Дауна

Певец Натан Миров, выступающий под псевдонимом Natan, ответил на обвинения актрисы Эвелины Бледанс в оскорблении людей с синдромом Дауна. Артист стал гостем Rutube-шоу «Злые языки», где заявил, что не собирается извиняться за строчку в своей песне.

В 2017 году исполнитель оказался в центре скандала после того, как Эвелина Бледанс обратила внимание на строчку в одном из его популярных треков. Там говорилось: «Я себя веду, как полный Даун». Многим эти слова показались оскорбительными по отношению к людям с таким диагнозом.

Телеведущая тоже посчитала это оскорблением, учитывая, что она воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Бледанс даже подняла вопрос на заседании Общественной палаты России и потребовала наказания для Натана.

С тех пор прошло семь лет, а певец решил высказаться на эту тему. До это он не комментировал случившееся. Он признался, что хотел выпустить песню раньше, а не во Всемирный день людей с синдромом Дауна. По его словам, это была чистая случайность.

«Если послушать весь текст, ничего оскорбительного не было. Не было никакого злого умысла. Я пришел без водолазки, ни в чем извиняться не буду. А перед публикой скажу, что уважительно отношусь ко всем. У меня всегда в приоритете женщины, дети и пожилые люди. Я отнесся к ситуации максимально без агрессии. И если я каким-то образом оказался неправым, то всегда приношу извинения», – прокомментировал скандал артист.

Натан отметил, что те, кто послушают его песню поймут, что в ней нет ничего плохого. При этом он продолжает исполнять трек на сцене, но не произносит эту строчку. По словам мужчины, после случившегося они помирились с актрисой и даже общаются.

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