«Тогда все будет нормально»: муж Цыгановой призвал Киркорова и Лолиту искренне покаяться после «голой» вечеринки

Муж певицы Вики Цыгановой Вадим считает, что участники вечеринки блогера Насти Ивлеевой избегут бойкота в случае искреннего покаяния. Речь идет о певце Филиппе Киркорове, артистках Лолите Милявской, Анне Asti и других.

Комментарий Цыганова приводит сайт mk.ru.

«Нужно искреннее покаяние, тогда все будет нормально», - сказал он изданию. По мнению продюсера, вместо этого артисты занимаются «мимикрией».

Цыганов заявил, что у исполнителей не бывает случайностей и их участие в мероприятии было продумано.

«А они говорят, что случайно зашли, случайно разделись, случайно выложили, потом случайно покаялись», - возмутился Цыганов. Он добавил: звезды «плачут», потому что лишились кормушки.

Им следует найти время и «пойти в монастырь, покаяться». «Глубокое покаяние», отметил он, есть в песнях Владимира Высоцкого и поэта Сергея Есенина.

Вместе с тем, считает Цыганов, зрители не будут скучать без артистов, принявших участие в вечеринке: о них «забывают моментально». Продюсер уверен, что «мишура и пустота» при нынешних информационных технологиях «заполняется легко».

Напомним, выступления ряда звезд стали вырезать из новогодних эфиров, Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все».