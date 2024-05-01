«Тогда стану счастливым!»: Егор Крид рассказал, кто может сделать его жизнь лучше

Егор Крид признался, что станет счастливым после рождения детей. О своем желании создать семью он рассказал поклонникам в Telegram-канале.

Сейчас певец переживает непростой период, в связи с чем подписчики стали чаще интересоваться его состоянием. В ответ на вопросы фанатов он заявил, что черная полоса в жизни может закончиться, когда в доме появятся дети.

«Когда у меня будут дети, я сделаю все, чтобы они были самыми счастливыми. И тогда, возможно, и сам, наконец, стану счастливым!» – поделился исполнитель хита «Будильник».

Музыкант не раз подчеркивал, что будет отличным отцом. Однако пока он не встретил девушку, которая могла бы стать будущей мамой его детей. По словам рэпера, как только у него появятся серьезные отношения, он сразу обрадует поклонников этой новостью.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина прилетела в Нью-Йорк вместе с дочками ради брата бывшего мужа. Спустя три года после развода телеведущая продолжает общаться и даже видеться с некоторыми родственниками Курбана Омарова.