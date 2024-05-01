«Мы много общались»: Ксения Бородина прилетела в Нью-Йорк ради встречи с братом экс-супруга

Телеведущая Ксения Бородина спустя три года после развода с Курбаном Омаровым продолжает общаться с некоторыми родственниками бывшего мужа. Так, знаменитость сообщила в личном блоге, что вместе с дочками прилетела в США ради встречи с братом экс-супруга Ансаром и его семьей.

«Мы много общались по телефону и обещали много раз, что двоюродные сестренки обязательно обнимутся. И мы это сделали! Девочки живут в Канаде, и мы прилетели все вместе в Нью-Йорк, чтобы увидеться», — рассказала Ксения Бородина.

По словам телеведущей, встречу пытались организовать полгода. В итоге семьи встретились в Америке, поскольку так было проще преодолеть все визовые формальности. «Визу в Канаду получить очень сложно, сюда было легче», — объяснила экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2».

С Ансаром и его женой, которую тоже зовут Ксения, телеведущую познакомил бывший муж. Тогда пара сама приезжала в Москву. Ксения Бородина призналась, что ее младшая дочь Теона от брака с Курбаном Омаровым встретилась со своими канадскими родственниками впервые.

«Теона впервые обняла своих двоюродных сестер и тетю», — поделилась телезвезда.

Ксения Бородина рассказывала, что не смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругом. Однако знаменитость предпочитает не раскрывать подробности семейной жизни и причины расставания с Курбаном Омаровым.

«Поверьте, если бы люди узнали правду, у вас бы волосы на голове зашевелились. Там мало про человеческое отношение, но я не жертва и не строю ее из себя. Если я вам улыбалась первое время в соцсетях, это не значит, что все легко для меня прошло. Просто у меня нет привычки рыдать на камеру и посвящать публику в свое личное», — заявляла Ксения Бородина.

Ранее сообщалось о том, что бывший муж Бородиной Курбан Омаров и его девушка подали заявление в ЗАГС.