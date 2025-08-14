Тодоренко зарабатывает на третьей беременности, продавая доступ в закрытый чат. Об этом стало известно из соцсетей.

Регина Тодоренко, которая в июне подтвердила свою третью беременность, открыла продажи в закрытое женское сообщество «Ой, Мамма Миа!». Телеведущая утверждает, что члены закрытого клуба, который является обычным чатом в соцсетях, смогут наладить общение с возлюбленными и поговорить с экспертами.

Стоимость подписки на чат разная: при членстве на 1 месяц — 2000 рублей, при членстве на 3 месяца — 5400 рублей, на 6 месяцев — 9600 рублей.

Согласно оферте, договор оформляется на ИП Тодоренко. При этом в договоре есть пункт о нарушении со стороны заказчика — если вдруг закрытая информация попадет в Сеть, заказчика могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

