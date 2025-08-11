Беременная Регина Тодоренко похвасталась новым автомобилем за 14 млн рублей
© Starface.ru
Телеведущая Регина Тодоренко перед рождением третьего ребенка решила приобрести семейный автомобиль. Она призналась, что долго не могла выбрать, однако в итоге остановилась на Mercedes V-класса, который стоит порядка 14 миллионов рублей.
«Пока мои подруги с подросшими детьми покупают для своей сумочки Bentley, я радуюсь, как ребёнок, своей вместительной лошадке!» — похвасталась в личном блоге Тодоренко.
Она также отметила, что с радостью купила бы автобус, но для его управления нужны права другой категории.
Как пояснила Регина, для нее сейчас главное, чтобы поместились чемоданы, коляски, собаки, дети, подруги, муж, «ещё дети и ещё чемоданы».
Ранее беременная Тодоренко пожаловалась на грубое поведение врача в больнице, в которую отвела младшего сына. Она отметила, что едва сдерживала слезы, когда с ней разговаривал медик.