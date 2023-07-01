«Точно знаю, что он не по своей воле поехал в Мариуполь»: Хаматова серьезно подставила Миронова

Актриса Чулпан Хаматова после февральских событий прошлого года довольно быстро заявила о своей позиции и уехала из страны. Не остановили ее ни проблемы с работой, ни разрыв отношений с друзьями, коллегами и поклонниками. Сейчас артистка живет в Латвии и честно признается – практически ни с кем из России она не связывается. Общения у нее нет и с лучшим другом Евгением Мироновым, и это ее действительно расстраивает.

После начала СВО Хаматова с приятелем оказались по разные стороны. Миронов продолжает сниматься на Родине, участвовать в театральных постановках и не скрывает, что настроен весьма патриотично. Однако Чулпан, знающая его много лет, не верит в это. В недавнем интервью она заявила, что актер все делает не по своей воле. Касается это и поездки в Мариуполь.

«Н знаю, как это отразится на Жене там. Поэтому я предлагаю подождать, дождаться тех светлых времен, когда Жене будет безопасно рассказать все свои точки, причины и триггеры. Я точно знаю, что он не по своей воле поехал в Мариуполь», - поделилась артистка с латвийскими журналистами.

Также Хаматова призналась, что больше не связывается со своей давней подругой Диной Корзун, с которой они вместе занимались благотворительным фондом. Актриса заявила, что они не общаются, и, в отличие от Миронова, ее понимать она не хочет.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала, что директора театров звали ее обратно в Россию.